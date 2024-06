Documentaire ‘Moeder Suriname’ 4 juli op de Nederlandse TV

Op donderdag 4 juli 2024 is de documentaire ‘Moeder Suriname – Mama Sranan’ te zien op de Nederlandse TV. Hierin vertelt regisseur Tessa Leuwsha het verhaal van een Surinaamse wasvrouw, gebaseerd op het leven van haar grootmoeder Fansi.

Het levensverhaal beslaat de periode van de afschaffing van de slavernij in 1863 tot de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975.

Leuwsha baseerde de film op haar eigen boek Fansi’s Stilte en maakte gebruik van nog niet eerder vertoond archiefmateriaal, zoals unieke beelden van Paramaribo uit 1915.

Fansi’s verhaal begint in een verlaten dorp waar ze als huisslaafje opgroeide, nadat zij is afgestaan door haar witte moeder en zwarte vader. Wanneer Fansi zelf op jonge leeftijd moeder wordt en wordt verlaten door haar man, verhuist ze naar Paramaribo om haar kinderen een betere toekomst te bieden.

Als alleenstaande moeder vecht zij er hard voor om haar kinderen betere kansen te bieden. Wanneer haar kinderen naar Nederland vertrekken blijft ze alleen achter, niet klaar om Suriname te verlaten.

Pas in haar laatste levensjaren maakt ze zelf de oversteek naar Nederland en ervaart ze de ontworteling van haar moederland.

De geschiedenis van Suriname zoals we die nog nooit gezien hebben in Moeder Suriname, is op donderdag 4 juli om 22.20 uur te zien bij de NTR op NPO 2.