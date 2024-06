Borrelende vrienden op de vuist na ruzie over politiek

Twee borrelende vrienden, die een gesprek over politiek voerden op een feestje in Suriname, zijn afgelopen weekend slaags geraakt met elkaar.

D.J. en K.B. begonnen met elkaar te vechten en werden door andere vrienden die ook ter plaatse waren uit elkaar gehaald.

D.J. probeerde K.B. daarbij nog een vuistslag toe te brengen, maar werd door hem weggeduwd. Doordat D.J. vanwege het nuttigen van alcohol niet stabiel op zijn benen was, viel hij na de duw hard op de betonnen vloer waarna hij uit zijn neus begon te bloeden.

De man werd naar de Spoedeisende Hulp van het AZP gebracht voor medisch onderzoek. Daar aangekomen bleek het slachtoffer nog steeds uit zijn neus te bloeden. Volgens de arts zou hij een hersenbloeding hebben opgelopen.

De Surinaamse politie die door de arts werd gecontact, begaf zich ter plaatse voor onderzoek.

De verdachte K.B. werd door de politie aangehouden terzake zware mishandeling; poging zware mishandeling en mishandeling en overgebracht naar bureau Meerzorg ter voorgeleiding voor een Hulpofficier van Justitie.

Na zijn voorgeleiding werd K.B. in overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Politie Meerzorg is belast met het onderzoek.