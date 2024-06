Betrapte dieven laten auto’s achter en rennen bos in

Bewakers van Suralco aan de Afobakaweg in Suriname hebben woensdag rond 05.00u dieven die bezig waren kabels te stelen, op heterdaad betrapt.



Vernomen wordt dat de verdachten met twee afzonderlijke voertuigen ter plaatse waren (foto). Nadat ze op heterdaad betrapt waren, renden ze het bos in.

De Surinaamse politie werd door de bewakers ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. In één van de voertuigen stuitte de sterke arm op kabels.



De politie van Paranam is op het moment van schrijven bezig met de opsporing van de verdachten. Beide voertuigen zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen.