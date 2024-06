De politie in Suriname heeft in de nacht van zondag op maandag een automobilist aangehouden met drugs in zijn bezit. Dit gebeurde bij een roadblock aan de Nieuw Weergevondenweg.

Het gaat om een 24-jarige man die enkele hoeveelheden marihuana, sukru en hasj bij zich had.

Na zijn aanhouding werd de verdachte overgedragen aan politie Santodorp voor verdere afhandeling. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.