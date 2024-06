24-jarige man probeert meisje (14) te wurgen

De politie in Suriname heeft maandagavond een 24-jarige verdachte aangehouden nadat hij probeerde een 14-jarig meisje te wurgen. Dat meldt de politie Regio Midden Suriname

De verdachte in kwestie, Orlando M., woont tegenover het slachtoffer en wachtte het meisje gisteren na school op. Toen ze dichtbij haar woning was genaderd, greep hij haar vast en hield haar in een wurggreep.

Het meisje stribbelde tegen waarna zij zich uit zijn greep kon bevrijden en rende haar erf op. De verdachte raapte stenen op en bekogelde het slachtoffer. Daarbij bekogelde hij ook de woning met alle gevolgen van dien.

De verdachte ging daarna op Tik Tok en plaatste daar onzedelijke berichten over het slachtoffer. De tiener stapte naar de politie en deed aangifte, waarna de verdachte werd opgespoord en aangehouden.

M. werd na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie van Leiding 9A ter zake poging moord, vernieling en andere strafbare feiten, in verzekering gesteld.