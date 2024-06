Witwas verdachte gedagvaard door Openbaar Ministerie Suriname

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft laten weten dat de verdachte C.K., die op 22 januari door de politie aangehouden en in verzekering werd gesteld voor overtreding van de Wet Money Laundering (witwassen), is gedagvaard.

Het Surinaamse OM vorderde in deze zaak een Gerechtelijk Voor Onderzoek (GVO) bij de rechter- commissaris (rc).

Het GVO werd door de rc geopend en na het horen van getuigen en de verdachte werd het GVO door de rc gesloten.

Conform de wet heeft het Om voornoemde verdachte C.K. binnen 30 dagen gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen op 21 juni.