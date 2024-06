Militair overleden in ziekenhuis na inname verdelgingsmiddel op Vaderdag

Een 33-jarige militair in Suriname is afgelopen zondag, op Vaderdag, in het ziekenhuis overleden als gevolg van het innemen van een verdelgingsmiddel nabij zijn woonadres te Albina.

De politie van Albina ging na de melding ter plaatse en trof een lege fles van 1 liter Gramaxone in de nabije omgeving van de man D.W. aan.

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en verklaarde aan de agenten dat hij een liter gramaxone had gedronken en het motief in de relationele sfeer ligt.

De militair werd door de politie naar het Streekziekenhuis van Marowijne overgebracht. Van daaruit werd hij vervolgens met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Parmaribo.

De 33-jarige overleed omstreeks 22.00 uur in het ziekenhuis. Hij laat vier minderjarige kinderen achter. De zaak is overgedragen aan de Militaire Politie voor verder onderzoek.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)