Lijk jongeman geborgen uit Surinamerivier

Uit het water van de Suriname rivier is maandag het lichaam van een 28-jarige jongeman geborgen. Het zou gaan om Schaquille Jomena, beter bekend als MC Potlood.



Vernomen wordt dat hij in een afkickcentrum zat. Volgens de beheerder van het centrum was de jongeman afgelopen zaterdag in de avonduren naar de rivier om te baden.

Daarna heeft de beheerder hem niet meer gezien. Het vermoeden bestaat dat de jongeman tijdens het baden in de rivier moest zijn gevallen en daarna is verdronken.

Maandagmiddag werd het lichaam in het water te Kaaimangrasi gesignaleerd. Diverse eenheden van de Surinaamse politie werden ingeschakeld en gingen ter plaatse.

Uiteindelijk werd het lichaam geborgen waarna het na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd is naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis.