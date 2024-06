Jogi: “Volk moet niet gaan stemmen om iemand gratie te verlenen”

Het volk van Suriname moet volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi gaan begrijpen dat er niet gestemd moet worden op een partij, die als prioriteit stelt om gratie aan iemand te verlenen. Vandaar dat hij een oproep doet om de VHP op 25 mei 2025 minimaal 26 zetels te geven.

“We moeten eerlijk uitleggen aan het volk dat we niet moeten gaan stemmen daar waar we stemmen voor gratie voor iemand. We moeten daar stemmen waar we gaan voor ontwikkeling van het land. We moeten daar stemmen waar we gaan voor vooruitgang, betere toekomst voor onze jeugd en veiligheid”, zei Jogi in ABC-Actueel.

Waarnemend NDP-voorzitter Ramon Abrahams zei afgelopen weekend dat het verlenen van gratie aan de veroordeelde en al maanden voortvluchtige Desi Bouterse hoog in het vaandel staat van de NDP indien deze partij de verkiezingen in 2025 wint.

Jogi stelt dat de VHP een taak heeft nu om de kiezer te overtuigen om weer voor de oranjepartij te kiezen. Indien men zich maximaal inzet gelooft hij wel dat dit moet lukken.

Hij merkt op dat het Surinaamse volk de VHP wel in het machtscentrum wenst. “Wanneer de VHP in het machtscentrum is geweest is de bijdrage VHP één geweest dat er nationaal is geweest. Er zijn verworvenheden, ook in deze laatste vier jaren waar wij in de regering hebben gezeten.

We zien dat de rating van Suriname bij Standard & Poor’s en ook Moody’s redelijk aanzienlijk is veranderd en verbeterd. We zien dat belangrijke monetaire indicatoren zich positief aandienen. Kijk maar de begroting die begon met een tekort van ergens 19% en nu is dat 4%. De inflatie die begon bij 60% gaat ergens nu richting 7 tot 8%.

Dus er zijn genoeg indicatoren. Natuurlijk hebben we de zaak macro-economisch redelijk in positie gebracht, maar het moet een goede vertaalslag krijgen naar die samenleving. Want we moeten eerlijk zijn dat a libi fu alla dei hebi ete. En alles is nog erg duur in de winkel”, aldus Jogi.