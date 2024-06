Inclusieve campagne voor HIV preventie en ondersteuning van LGBTQ+ jongeren in Suriname

New Monday heeft gisteren de nieuwe sociale mediacampagne ‘Advocate4Youth’ gelanceerd, welke gericht is op HIV-preventie en de ondersteuning van LGBTIQ+ jongeren in Suriname. Deze campagne streeft ernaar om bewustzijn te creëren en te zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving voor alle jongeren, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

De ‘Advocate4Youth’ campagne is gebaseerd op de overtuiging dat iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit, recht heeft op een veilige en inclusieve omgeving. New Monday, de drijvende kracht achter deze campagne, zet zich al jarenlang in voor de rechten en gezondheid van LGBTIQ+ jongeren.

Hun voortdurende inspanningen omvatten het bijhouden van mensenrechtenschendingen, anti-pest initiatieven en de ondersteuning van LGBTIQ+ jongeren. Met deze campagne wil New Monday haar impact vergroten en bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.

Belangrijke Doelen van de Campagne