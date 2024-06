Brunswijk: “God heeft me een gave geschonken om alle problemen op te lossen”

Volgens ABOP-leider Ronnie Brunswijk is het belangrijk dat een politieke leider in Suriname geliefd zijn bij het volk, populair zijn, over geld beschikken en voor anderen kunnen zorgen. Belangrijk vooral is dat hij problemen moet kunnen oplossen.

“Als er een probleem is moet je het kunnen oplossen. En alle problemen die komen probeer ik op te lossen. En het wordt opgelost ja. Saide? Masra Gado taki dati a man disi na wan geboren leider. En Gado e gi mi a gave fu los alla probleem op”, zei Brunswijk afgelopen zaterdagavond in Nickerie.

Sinds het aantreden van Brunswijk als Surinaamse vicepresident wordt hij haast dagelijks geconfronteerd met petities en verzoeken om onder andere arbeidsconflicten en andere zaken op te lossen. Recent heeft hij ook een oplossing gebracht in de voortslepende ruzie tussen zijn jongere broer Leo Brunswijk, directeur van de NV EBS, en de personeelsbond.

De ABOP-voorzitter merkte op dat zijn aanpak om oplossing in geschillen te brengen het bewijs is dat hij het beter kan dan andere leiders die ook zullen meedoen bij de verkiezingen in 2025. Hij noemde onder andere Chan Santokhi, Gregory Rusland, Ramon Abrahams, Jenny Simons, Ashwin Adhin, Ingrid Bouterse en Melvin Bouva. Ook is hij in staat om Suriname naar hogere hoogtes te brengen. Daarnaast stelde Brunswijk zonder aanzien des persoons te werken en werkt hij daarom met alle bevolkingsgroepen.

“Je ziet een leider die welk probleem je ook hebt, je kan bij hem komen. Dan voor wie ga je dan stemmen? Daarom gaat de ABOP voor 100.000+ stemmen. En de PL komt dan aangevuld met 40.000 stemmen. En Nickerie gaat ook deel zijn van deze 140.000 stemmen”, aldus Brunswijk, die beloofde de problemen met grondpapieren, problemen met vaste aanstelling van ambtenaren, problemen met bzv- en bazokaarten en koopkrachtversterking heel binnenkort te zullen oplossen in het rijstdistrict.