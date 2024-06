Brug over Pararivier afgesloten voor dringende herstelling

De brug over de Pararivier wordt hersteld door de Wegenautoriteit Suriname. Hierdoor is de brug ingaande vandaag tot en met vrijdag afgesloten voor alle verkeer.

De Wegenautoriteit vraagt weggebruikers om gedurende deze vier dagen gebruik te maken van alternatieve wegroutes en de plaatselijke instructies met betrekking tot de tijdelijke wegomlegging stipt op te volgen.

Het verkeer vanuit Paramaribo op de Sir Winston Churchillweg met bestemming Domburg dient rechtsaf in de Dwarkaweg af te slaan om via de Martin Luther Kingweg en de Mahadjan Adhinweg weer op de Sir Winston Churchillweg te komen.

Het verkeer vanuit Domburg op de Sir Winston Churchillweg met bestemming Paramaribo dient linksaf in de Mahadjan Adhinweg af te slaan om via de Martin Luther Kingweg en de Dwarkaweg weer op de Sir Winston Churchillweg te komen (m.u.v. het bestemmingsverkeer in de omgeving van de brug over de Pararivier).