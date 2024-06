Zelfmoord en poging zelfmoord op vaderdag

In het politie ressort Rijsdijk in Suriname, is een 30-jarige man zondagochtend 16 juni (vaderdag) hangend aan een touw aangetroffen in zijn woning.

De politie van station Rijsdijk werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam door een uitvaartbedrijf naar het mortuarium werd afgevoerd.

Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen. Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan voor de uitvaart.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)

In de middag heeft een 43-jarige man in het politie ressort Leiding 9A getracht zichzelf dood te schieten met een vuistvuurwapen. Hij werd in allerijl naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd per ontboden ambulance.

De Surinaamse politie werd over het geval verwittigd en ging ter plaatse voor onderzoek. Daar werd een man met een schotwond in zijn borststreek aangetroffen, die niet aanspreekbaar was.

Er werd een ambulance ingeschakeld om hem naar het ziekenhuis af te voeren voor verdere verpleging.

Het vuistvuurwapen waarmee de man zichzelf heeft verwond werd ter plaatse aangetroffen en in beslag genomen. Over het motief waarom de man tot zo deze daad is overgegaan, is nog niets bekend.