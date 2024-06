Protest tegen onteren van Keti Koti door Kamervoorzitter Martin Bosma

Een groep van 150 personen en 35 organisaties roept met klem de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Gemeenteraad van Amsterdam en het NiNsee op om te voorkomen dat de herdenking op 1 juli 2024 wordt onteerd door Kamervoorzitter Martin Bosma.

De groep, onder de naam ‘Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking’, stelt in een brief dat de aanwezigheid van de huidige Kamervoorzitter de plechtigheid onteert vanwege zijn racistische uitlatingen over Afro- en Inheems-Caribische Nederlanders. Het verzoek: stuur een vervanger, stuur iemand die het meent.

Traditie

Traditioneel leggen de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer op 1 juli een krans namens de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Deze eerbetuiging op Keti Koti is voor de gemeenschap van Afro- en Inheems-Caribische Nederlanders belangrijk omdat daaruit erkenning spreekt voor het toegebrachte leed. De Coalitie vindt dat in het geval van deze Kamervoorzitter persoon en functie niet los van elkaar kunnen worden gezien. De reputatie van racisme door deze Kamervoorzitter maakt dat zijn aanwezigheid door de Afro- en Inheems-Caribische gemeenschap als een intense belediging wordt ervaren.

Reputatie Bosma

Bosma verspreidde onder andere racistische omvolkingstheorieën, sprak in het kader van het herdenkingsjaar over ‘slavernijgedram’, ‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden. Hij pleitte tegen de rehabilitatie van de verzetsheld Tula en noemde Tula een ‘racistische moordenaar’. Ook pleit Bosma’s PVV ervoor om de excuses voor het slavernijverleden in te trekken die namens de Nederlandse Staat op 19 december 2022 door premier Rutte zijn uitgesproken. Ten slotte is onlangs duidelijk geworden dat Bosma nauw betrokken is bij een nieuwe apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Dat is in strijd met de trots van dit land op zijn steun aan de vrijheidsstrijder Nelson Mandela.

Herdenkingsjaar

Daarnaast stelt de Coalitie dat deze aanwezigheid des te pijnlijker is in het herdenkingsjaar van 160 jaar afschaffing van de Slavernij. Bosma’s PVV pleit immers ook voor het intrekken van de door de premier Rutte in 2022 aangeboden excuses voor de rol van de Nederlandse Staat in de slavernij.

De kranslegging door Kamervoorzitter Bosma met zijn reputatie van racisme, op de dag dat het leed wordt herdacht dat dit politieke systeem heeft teweeggebracht, betekent een verdere normalisering van racistische opvattingen en uitingen in de maatschappij. Deze daad wordt hiermee een politiek statement dat een lachtertje maakt van het in onze Grondwet verankerde mensenrecht van non-discriminatie.

Volgens het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), de organisator van de Nationale Herdenking Slavernijverleden, is Kamervoorzitter Bosma alleen welkom als hij ‘reflecteert’ op zijn eerdere uitspraken. Voorzitter Linda Nooitmeer vraagt Bosma ‘te reflecteren’ en ‘een gebaar’ te maken. Als hij weigert dat te doen, moet hij een vervanger sturen naar de kranslegging op 1 juli.