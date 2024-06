Overleden bestuurder vrachtwagen afkomstig uit Maleisië

De vrachtwagenchauffeur die afgelopen weekend om het leven kwam bij een verkeersongeval op de weg naar Jaikreek te Brokopondo, komt uit Maleisië en was werkzaam in Suriname.

De bestuurder genaamd Naga Anak Aleng reed zaterdag 15 juni 2024 met een lading houtblokken in de richting van de Gaama Abagoweg, toen hij bij het beschrijven van een bocht naar links, waar een afdaling was, de controle over het stuur verloor.

Hij raakte van de weg en belandde aan de rechterzijde in een beek, waar het voertuig vast kwam te zitten. Door de klap schoven de houtblokken naar voren en drukten op de cabine, die zwaar beschadigd raakte zoals op de foto te zien is.

De chauffeur die daar zat raakte bekneld achter het stuur meldt de politie van Regio Midden Suriname. De man overleed ter plaatse.

De brandweer kon het gebied niet aandoen waarna men met behulp van een graafmachine het lichaam uit de cabine heeft gehaald.

De dood van de Maleisische man werd door een arts vastgesteld waarna zijn lichaam na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen ter obductie.

De afdeling Unit Verkeer Midden is belast met het verder onderzoek.