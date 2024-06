Oud-basja Franklin Jong naar laatste rustplaats gebracht

Oud-basja en gewezen parlementariër Franklin Jong is vandaag in aanwezigheid van de Inheemse gemeenschappen van Kabalebo, familie en vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht in Apoera.

Vicepresident Ronnie Brunswijk en de directeur van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, Melisa Fredericks, waren ook aanwezig bij de uitvaart.

Namens de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft de directeur van het Bureau van VIDS, Cylene France, de condoleances overgebracht aan de familie en de gemeenschappen in Kabalebo.

Jong overleed in de vroege ochtend van woensdag 12 juni op 72-jarige leeftijd. Hij was in de jaren 70 één van de voorvechters tegen de geplande verhuizing van bewoners van Apoera (langs de Corantijnrivier), tijdens de uitvoering van het West-Suriname project. Door protest van de bewoners die gemobiliseerd en geleid werd door onder andere hem is de ontruiming niet doorgegaan.

Hij werd later basja, dat in de tijd waarbij één dorpshoofd gold voor Apoera, Section en Washabo. Ook was Jong actief in de politiek. Hij werd in de jaren 90 assembleelid.