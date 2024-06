Marinus Bee: “Brunswijk verdient betere waardering”

Volgens ABOP-topper Marinus Bee stopt zijn voorzitter Ronnie Brunswijk al zijn geld in de partij, de achterban en ook het volk van Suriname. Daarnaast is Brunswijk de man die ervoor heeft gezorgd dat de democratie is teruggebracht.

“En we hebben hem daarvoor niet bedankt als Suriname. Maar dat hoeven we niet meer te doen. Wat we wel gaan doen is op 25 mei 2025 hem niet in de steek laten. Hij verdient een betere waardering voor land en volk. Ik zal me diep schamen, diep teleurgesteld zijn als meneer Brunswijk met dit nieuw kiesstelsel de verkiezing verliest van een andere Surinaamse leider”, zei Bee zaterdagavond op een partijbijeenkomst in Nickerie.

Volgens de politicus die ook voorzitter is van De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA), heeft Brunswijk meer power nodig om meer te kunnen bereiken. Deze power zal dan niet alleen van de marrons moeten komen, maar ook van alle andere bevolkingsgroepen nationaal. “Het moet nationaal draagvlak hebben”, aldus de parlementsvoorzitter.

Bee coördineert de niet-traditionele ABOP-districten, waaronder Paramaribo Noord-Oost, Saramacca en Nickerie, en is dik tevreden met vooral de opkomst in Nickerie.

“Op zaterdag 22 juni gaan we iets demonstreren in ressort Blauwgrond. Die rots in de branding, Brunswijk is de enige hoop. Te a watra e seki, yu na enige ston san de fu hori. Fu sorgu taki Sranan tron wan betre kondre. U moet in staat zijn om ondanks alle kritieken, standvastig te zijn. We gaan geen mensen krijgen die gaan zeggen dat ABOP een goede partij is. Want we zijn tegen de gevestigde orde. We gaan het breken om een nieuwe politiekvoering te hebben in Suriname”, aldus Bee.