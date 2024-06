Man belooft vrouw verblijf in Nederland te regelen en licht haar op

De afdeling Recherche Midden Suriname heeft afgelopen zaterdag, na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, de 46-jarige recidivist Rabinderparkash. D ter zake fraude in verzekering gesteld.

D. heeft een vrouwelijk slachtoffer op een dusdanige manier overtuigd, dat hij in staat was om verblijf in Nederland voor haar te regelen. Hij bewoog het slachtoffer in ruil hiervoor sieraden met een waarde van 10.000 euro aan hem te geven.

De verdachte zou op deze manier meerdere personen hebben opgelicht en werd daarom door de afdeling fraude gezocht.

Personen die op dezelfde wijze als voornoemd door de verdachte zijn benadeeld, mogen aangifte doen op de afdeling Recherche Midden Suriname of op de afdeling fraude te politiebureau Geyersvlijt.