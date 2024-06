Jaggernath vraagt Brunswijk om weg Paramaribo-Nickerie in A1 conditie te brengen

Oud-parlementariër Djoties Jaggernath heeft een beroep op ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk gedaan, om de Oost-Westverbinding tussen Paramaribo en Nickerie in A1 conditie te brengen als hij in 2025 inderdaad president van Suriname wordt. De weg ziet er volgens Jaggernath belabberd uit.

“Deze vp doet wat mensen van hem verwachten. Nickerie is een productiedistrict. Nickerie e prani aleisi gi heri Sranan. Waarom, en dan praat ik over infrastructuur, krijgen we een stiefmoederlijke behandeling? Voor mijn part zou die Oost-Westverbinding voor eens en altijd in zijn geheel in A1 conditie gebracht moeten worden”, zei Jaggernath tijdens een partijbijeenkomst afgelopen zaterdag in Nickerie.

Brunswijk heeft dit keer zelf poolshoogte van de staat van deze weg genomen, door met de auto naar Nickerie af te reizen in plaats van een helikopter te pakken.

Jaggernath merkte op dat een volledig herstel van deze weg een voordeel voor de hele productie van en naar het district zal zorgen. Hij vroeg de vp daarom om een cadeau aan het rijstdistrict te schenken, door deze weg als hoge prioriteit te stellen bij verkiezingswinst en meer macht in 2025.

Brunswijk merkte op dat hij momenteel als waarnemend president opdracht aan de Surinaamse minister van Openbare Werken kan geven, om de weg per direct aan te pakken. Hij vindt dat echter niet zijn stijl en zal daarom wachten op president Chan Santokhi, die maandag terugkeert uit het buitenland.

Woensdag zal deze kwestie dan op de politieke top worden besproken met het staatshoofd. Volgens de ABOP-leider verdient Nickerie zo een slechte weg helemaal niet, gezien de bijdrage die dit district levert aan de economie van het land.

“Het komt op de politieke agenda waardoor a bevolking fu Nickerie kan verlos fu a broko pasie dyaso. Woensdag ey go tap agenda”, aldus Brunswijk.