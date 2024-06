Charles Pahlad op 81-jarige leeftijd overleden

De bekende Surinaamse musicus, ondernemer en politicus Charles Pahlad is zondag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijdje ziek.

Pahlad begon op jonge leeftijd met zijn zangcarrière en richtte later de populaire band ‘The Silver Strings’ op. Hij werd net als zijn vader en grootvader ondernemer.

Bij het grote publiek werd hij bekend toen hij zich met de politiek ging bemoeien. In zijn jonge jaren zou hij op de NPS hebben gestemd.

Later sloot hij zich aan bij de NDP en werd in 2005 verkozen tot lid van De Nationale Assemblée in Suriname.

Begin januari 2015 maakte Pahlad zijn vertrek uit de NDP publiekelijk bekend en werd hij met open armen ontvangen door de VHP.

In 2020 liet hij in een interview weten dat hij klaar was met de actieve politiek.