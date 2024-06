Een bromfietser is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen aan de Tout Lui Fautweg in Suriname.

Het slachtoffer is per ontboden per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.

De tweewieler is total loss geraakt zoals op de foto te zien is.