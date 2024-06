Noersalim: “Alle diarree tabletten zijn bij PL-centrum onder de brug”

Volgens HVB-voorzitter Mike Noersalim is Pertjajah Luhur (PL)- voorzitter Paul Somohardjo enorm bang voor elke stap die de Hervormings en Vernieuwingsbeweging in Suriname (HVB) maakt.

“We hebben gehoord dat de voorzitter van de Pertjajah Luhur heeft gezegd dat de HVB een ‘kleine concurrent’ is. We hebben bij de verkiezingen in 2020 meegedaan in Paramaribo en we hebben rond de 2.500 tot 2.600 stemmen gehaald. En zij 15 stemmen meer dan ons. Dan soort ‘kleine concurrent’ tori ye taki”, aldus Noersalim.

Zijn partij heeft vrijdagavond een samenwerkingsovereenkomst getekend om in 2025 samen met NS en PDO onder de paraplu van de NDP deel te nemen aan de Surinaamse verkiezingen.

Noersalim merkte op dat alle norit tabletten voor diarree op zijn bij de apotheken in Suriname, omdat ze nu allemaal ondergebracht zijn onder de Wijdenboschbrug te Beekhuizen. Daar is het partijcentrum van de PL gevestigd.

“Dus we maken ons niet druk. En eens zei hij: al blaffen de honden, a karavan fu unu e go doro. Dus den man mag taki den sani, 2025 zal bewijzen suma go pe en suma tan. En a sem tiki san e naki a witi fowru e naki a blaka fowru moro tranga. Want hij denkt dat die mensen daar zijn gegaan. Wel als hij ze roept om dingen te komen halen, gaan ze komen halen. Maar wat gaan ze doen? Ze blijven bij hun huis. En dat gaat blijken in 2025”, aldus Noersalim.

Volgens de partijleider lokt de HVB mensen niet om hun partijbijeenkomsten te komen bezoeken. Ook worden er geen muziekbands als attracties ingehuurd en worden er ook geen bussen ingezet.

“Unu ne pai oli gi sma, religieuze groepen, fu kon bezoek vergadering. Wij hebben onze ideologie en gedachte en we zijn in zeven jaren gegroeid naar de grootste buitenparlementaire partij. En daarom werken we met de grootste partij. En daarvoor is die PL-voorzitter bang”, aldus Noersalim.