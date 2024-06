Loods in Nickerie door brand verwoest

Een loods aan de Mohamed Jasin Nasrullahstraat in Suriname is zondagochtend door brand verwoest.



De politie van Nickerie kreeg de melding rond 06.00u. Ter plaatse aangekomen trof men twee panden in brand aan. De brandweer van Nickerie zette drie voertuigen in en had de brand snel onder controle.

Volgens de Surinaamse politie is de brand begonnen in een verlaten houten woning naast de loods. Het vuur sloeg vervolgens over naar de loods die van binnen is afgebrand.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Vernomen wordt dat het gaat om een loods van Caribbean Chemicals.

Hoe het vuur is ontstaan is vooralsnog niet bekend.