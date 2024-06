Cambiel in Nickerie: “Brunswijk denkt als een reus; jullie gaan allemaal in Prado’s rijden”

“We willen geen 34 zetels. We willen het samen doen, maar unu abi moro invloed fanowdu. We need more power! We need more power!”, zei ABOP-ondervoorzitter Marinus Cambiel tijdens een partijbijeenkomst zaterdagavond in Nickerie.

Cambiel merkte op dat zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk van plan is om een ‘paradigm shift’ te brengen in de cultuur en manier van denken van Surinamers. Hij maakte een vergelijking met de welvaart in Saoedi-Arabië en stelde dat met het reusachtig denken van Brunswijk het ook in Suriname mogelijk is dat alle Surinamers in Prado’s kunnen rondrijden en geen belasting hoeven te betalen.

“Wo denki leki wan reus, omdat Brunswijk e denki leki wan reus. En hij denkt groot. En mi e teigi unu: Unu allamalla o rij Prado. Omdat we genoeg geld hebben, maar de mannen geven ons geen kans om geld te kunnen verdienen. In dit land Suriname met nauwelijks een half miljoen inwoners hoeven we geen belasting te betalen. Omdat we zodanig in het systeem zitten. Kijk naar Saoedi-Arabië. Ze betalen daar geen druppel belasting”, vervolgde de ABOP-topper.

Volgens Cambiel wordt er elke dag in Suriname geschreeuwd dat er meer olie is gevonden en dat de goede tijden binnenkort zullen aanbreken. Men beseft volgens hem echter niet dat het land zich al 40 jaren bezighoudt met aardolie en nu ook de verwerking daarvan met een eigen raffinaderij.

“Suma e geniet fu a oli dati? Go luku Saramacca, omeni langa wi e puru oli. We hebben oliefabriek, maar Guyana niet. Toch maken ze een vergelijking en zeggen ze dat Guyana beter dan ons is. Wat doen we met dat geld? Wan kliek e nyan a moni. Ik wil ook meedoen. Dan kom je me vertellen dat oli de ini Sranan now. Het is toch lariekoek!”, aldus Cambiel.

De ABOP-voorzitter merkte op dat het verhaal dat alle hindoestanen in Suriname rijk zijn onjuist is. Hij stelde veel arme hindoestanen te kennen die wanneer de dag begint helemaal radeloos zijn.

“En niemand geeft om deze mensen. Want iedereen is er voor zichzelf. Brunswijk, o tyari wan kenki kon. Dus pas op jezelf, want ifi yu stem gi wan danger dan danger o kon na yu. Ifi yu stem gi wan bun sani yo kisi ooktu wan bun sani. Try meneer Brunswijk for a better Suriname”, aldus de ABOP-ondervoorzitter.