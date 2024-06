Werknemer valt winkelier aan met mes en steelt groot geldbedrag

Een werknemer heeft vrijdagavond een winkelier bij wie hij in dienst was, aangevallen met een mes en beroofd. Dit gebeurde aan de Indira Gandhiweg in Suriname.



Vernomen wordt dat de werknemer stilletjes via een zijdeur de woonruimte van de winkelier was binnengedrongen. Uit de slaapkamer van de winkelier stal hij 90.000 Surinaamse dollars, 2.450 US dollars, 1.000 euro en een geladen jachtgeweer met 7 scherpe patronen.



Op een gegeven moment hoorde de winkelier gestommel aan de achterzijde van de winkel. Hij nam poolshoogte en zag tot zijn grote schrik de werknemer in zijn slaapkamer.

De werknemer schrok en verwonde zijn werkgever met een mes. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn handpalm. Hierna koos de man het hazenpad met medeneming van de buit.

Na de overval werd de politie van De Nieuwe Grond ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Volgens de aangever had hij het geld dezelfde dag en in zijn slaapkamer op een kast geplaatst. Hij zou het geld later in de kluis plaatsen. Hij gaf verder aan dat de verdachte bijkans anderhalve maand bij hem in dienst was.

De politie verwees de winkelier middels een zogeheten visum naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. Aan de opsporing van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt.