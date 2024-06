Van Dijk-Silos: “Instituten niet vullen met analfabeten, slecht geschoolden, politieke veldmensen en pajong-waaiers”

Volgens jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos heeft de politiek in Suriname alles vernietigd. Zo ook bij de selectie van personen die benoemd worden tot districtscommissarissen (dc’s).

Dc’s spelen een belangrijke rol bij de verkiezingen in Suriname omdat zij op gegeven moment ook de rol krijgen van voorzitter van hoofdstembureaus.

“Wie werden vroeger dc’s? Mensen met minstens een HBO-diploma, technocraten die in staat zouden zijn om die president te vertegenwoordigen in het district. Wat zie je gaandeweg? Analfabeten, slecht geschoolden, politieke veldmensen beginnen in dat soort instituten te komen. Ik zeg instituten, omdat die dc op gegeven moment transformeert naar voorzitter hoofdstembureau en wordt een verkiezingsautoriteit”, aldus Van Dijk-Silos in een interview op radio Awaaz.

Volgens Van Dijk-Silos, die ook gewezen voorzitter is geweest van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), wordt er niet goed doorgedacht alvorens men op de politieke toer gaat om eigen partijmensen te kunnen helpen en accommoderen.

“Je moet niets helpen. Bepaalde instituten moet je met rust laten en niet gaan vullen met de politieke veldmensen en pajong-waaiers. Zelfs de voorzitter en gewoon leden van een stembureau kunnen geen ongeschoolde mensen zijn. Ze moeten ook in staat zijn om neutraal, objectief zaken te beoordelen. Al hebben ze hun politieke kleur. Ze moeten beseffen verkiezingen zijn en wat de democratie is”, aldus de oud-minister.

Ze voegde erbij toe dat ze nooit zoveel onbenullige directeuren bij staatsbedrijven heeft gezien. De enige uitzondering hierbij is Staatsolie.