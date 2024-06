Inbrekers maken woning politieman tot hun doelwit

Inbrekers hebben vrijdagavond een woning van een politieman aan de Tjon A Kietweg in Suriname tot hun doelwit gemaakt.



Vernomen wordt dat niemand ten tijde van de inbraak thuis was. De daders betraden de woning via de achterdeur, die ze hebben geforceerd. Éénmaal binnen haalden ze alle vertrekken overhoop.



De daders maakten een jachtgeweer, een onbekende hoeveelheid patronen en ongeveer 250 gram aan sieraden buit. Deze spullen bevonden zich in de slaapkamer van de benadeelde.



Toen de agent rond middernacht thuis kwam, ontdekte hij de inbraak. Hij schakelde de Surinaamse politie meteen in.

Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.