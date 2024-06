Hardrijdende autobestuurder verliest controle en ‘vliegt’ in trens

Het was vannacht rond 00.45 uur weer raak in Suriname. Deze Toyota Vitz ‘vloog’ in de trens langs de Indira Gandhiweg.

Volgens ooggetuigen reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg en nabij Mirjam’s Drugstore verloor hij de controle over het stuur. De automobilist bleef ongedeerd.

Een dronken bromfietser die op de locatie niet goed oplette waar hij reed, knalde tegen een stilstaande auto op het rijwielpad.

De bromfietser klaagde van pijn over zijn geheel lichaam en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het voertuig in de trens is door een ingeschakelde sleepdienst eruit gehaald en afgevoerd. De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek.