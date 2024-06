Guyana stuurt illegale Indiërs terug naar Suriname

De autoriteiten in Guyana hebben vrijdag deze zeven Indiërs, die vanuit Suriname naar het buurland waren gegaan, weer uitgezet naar Suriname.

De mannen waren via de zogeheten ‘backtrack’ in Nickerie overgestoken naar het buurland. Daar werden ze door de Guyanese politie aangehouden, vermoedelijk omdat ze niet over de juiste papieren beschikten.

De Guyanese politie droeg de mannen over aan de Surinaamse Militaire Politie (MP), die ze vervolgens weer heeft overgedragen aan de politie van Waldeck in Nickerie.

De Surinaamse politie heeft de mannen na verhoor en afstemming met het Openbaar Ministerie heengezonden, omdat de ze in Suriname een legale status zouden hebben.

Vernomen wordt dat de Indiërs als eindbestemming de Verenigde Staten van Amerika hadden.