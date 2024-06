Grote hoeveelheid munitie onderschept in pakketten

De douane recherche in Suriname heeft op woensdag 12 juni 2024 tijdens visitatie van een aantal pakketten bij de tijdelijke bergplaats van Ten Shipping aan de Duisburglaan, een grote hoeveelheid munitie aangetroffen.

In vier verschillende pakketten met huishoudelijke spullen, werden 24 dozen munitie met Luger 9 mm patronen en hagelpatronen 12 Gauge & projectielen aangetroffen.

Deze dozen munitie zijn vervolgens op donderdag 13 juni 2024 aan de afdeling Kapitale Delicten overgedragen, meldt de Surinaamse politie.

De in beslag genomen munitie en andere goederen die in de pakketten zijn aangetroffen, werden door de afdeling Forensische Opsporing (F.O.) fotografisch vastgelegd.

De in beslag genomen munitie zal worden overgedragen aan de afdeling Wapenkamer. Er zijn in deze zaak nog geen verdachten aangehouden. Het onderzoek in duurt voort.