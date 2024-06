Del Castilho: “Probleem corruptie en aanschaf dure Prado’s bij EBS niet opgelost”

DA ’91 voorzitter Angelic del Castilho vraagt zich af hoe het probleem tussen EBS-directeur Leo Brunswijk en de personeelsbond met een sisser is afgelopen, terwijl de oorzaak hiervan nog steeds niet is opgelost.

“Was het probleem niet iets dat te maken had met corruptie of het met kopen van dure auto’s? Dat er allerhande zaken werden aangeschaft, terwijl de EBS-tarieven steeds omhoog gingen. Dat is niet veranderd. Er is niets daaraan veranderd”, zei Del Castilho in het programma Bakana Tori.

De politica noemt onder andere de Toyota Prado die in augustus vorig jaar werd aangekocht. De broer van bondsvoorzitter Marciano Hellings, Raoul Hellings, deelde foto’s hiervan op Facebook met de opschrift dat deze voor 100.000 US dollars is aangekocht voor de CEO (Brunswijk), terwijl de CTO (Eyndhoven) de grill en lampen van zijn auto mocht pimpen voor 6.000 US dollars. Op basis hiervan besloot de EBS-directie om Marciano Hellings met ontslag te sturen.

De DA ’91 voorzitter merkt op dat in de hele onderhandeling met de waarnemend president van Suriname nergens naar voren is gekomen dat deze dure dienstvoertuigen weer worden ingeruild door de directie.

De politica stelt dat het overigens niet gezond voor de samenleving is dat instituten die zouden moeten inkomen bij dit soort conflicten worden genegeerd, waardoor de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk moet ingrijpen om een oplossing te kunnen brengen. En dat vindt zij niet gezond voor de samenleving.

“Ik schrok me een hoedje dat de bondsvoorzitter tot naar Moengo zou zijn gegaan om daar overleg te hebben. Er zijn vaste instituten en standaarden die een geordende samenleving in stand moeten houden. Als een gewone bondslid een probleem heeft, gaat vicepresident Brunswijk het ook op die manier oplossen? Nee, die gaat naar de Bemiddelingsraad moeten gaan en het ministerie van Arbeid gaat daarover uitslag moeten doen. Een heel proces”, aldus Del Castilho.