Brand in verlaten pand Gemenelandsweg

Een verlaten pand is vrijdagmiddag in brand gevlogen op de hoek van de Gemenelandsweg en de Waaldijkstraat in Suriname.

De Surinaamse brandweer werd rond 13.45 uur gealarmeerd en was er snel bij met meerdere voertuigen.

Er was sprake van een enorme rookontwikkeling die van ver te zien was. Naast de brandweer was ook de politie ter plaatse, die de weg afzette en het verkeer omleidde.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op sociale media gaat er een filmpje rond waaruit zou blijken dat het vuur is aangestoken door een zwerver.

De politie heeft de zaak in onderzoek.