Abrahams heeft ambitie om voorzitter van de NDP te worden

Na 24 jaren als tweede man bij de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) te hebben gefungeerd, heeft Ramon Abrahams nu ook ambitie om voorzitter van deze partij te worden. Of hij zich echter net als zijn partijgenoot Jenny Simons ook kandidaat zal stellen voor deze hoogste functie binnen de partij, vindt de waarnemend NDP-voorzitter op dit moment te prematuur.

“Ik heb een achterban en ik luister naar mijn achterban. De ambitie heb ik altijd gehad, anders was ik geen voorzitter van de partij op het ogenblik. En ik heb als tweede man al ruim 24 jaar naast Bouterse, achter Bouterse, leiding gegeven aan de partij. Onder alle omstandigheden en we hebben hele grote successen behaald”, benadrukt Abrahams, die ook oud-minister en raadsadviseur is geweest.

De waarnemend NDP-voorzitter merkte op dat hij wel ervoor open staat om deze taak op zich te nemen. Echter kan hij nu niet praten over zijn kandidaatstelling, omdat hij eerst gekozen moet worden tot het nieuw hoofdbestuur.

“Er is een verkiezingsreglement binnen onze organisatie en daar moeten we ons aan houden. Deze man die hier zit zal nooit interne aangelegenheden van de partij in de media bespreken”, aldus Abahams.



In april zei oud-parlementariër Rashied Doekhie dat de NDP het heel slecht doet onder de nieuwe leiding van Abrahams en dat de partij onder deze leiding ten dode is opgeschreven. Daarvoor zei Jennifer Simons nog er zeker van te zijn dat haar partijgenoot Abrahams voor geen enkele hoge functie zal gaan bij eventuele verkiezingswinst in 2025.

Abrahams is als ex-minister van Openbare Werken tijdens de regering Bouterse 1 beschuldigd van grootschalige corruptie en daarom ook ontslagen door Bouterse. Veel personen zowel binnen als buiten de paarse partij zien hem daarom geen voorhoederol vervullen indien deze partij weer regeermacht krijgt.