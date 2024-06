Abrahams: “Gratie aan Bouterse staat hoog in vaandel NDP in samenwerking met HVB, NS en PDO”

Het verlenen van gratie aan de veroordeelde en al maanden voortvluchtige Desi Bouterse staat hoog in het vaandel van de Nationale Democratische Partij (NDP) indien deze partij de verkiezingen in 2025 wint.

Dat liet waarnemend NDP-voorzitter Ramon Abrahams weten na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB), Nieuw Suriname (NS) en de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO).

Op de vraag of de andere partners geen moeite hebben met dit voornemen van de paarse partij, stelde Abrahams dat deze kwestie in principe nog niet aan de orde is.

“Dat is op dit moment niet aan de orde. Aan de orde is verkiezingen winnen, want alles wat je wil gaan doen ga je eerst moeten bewijzen waar je bent en waar je staat. Dus als wij daar niet aankomen, zal er ook geen mogelijkheid zijn daartoe. Maar we nemen het wel mee. Het is één van de zaken die in ieder geval hoog in het vaandel staat van de Nationale Democratische Partij”, aldus de waarnemend NDP-voorzitter.

Deze drie partijen zullen de verkiezingen ingaan onder de vlag van de NDP. “De NDP schrijft in en de overige partijen komen dan onder de paraplu van de NDP. Ze behouden daarbij hun identiteit door in het veld met hun eigen shirts en eigen vlag te zijn. En natuurlijk zullen hun mensen ook gekandideerd worden op de lijst van de NDP in de 51”, zei Abrahams.

NS-voorzitter John Nasibdar, die in 2020 slechts 38 stemmen kreeg – merkte op dat de vier partners met deze samenwerking ervoor hebben gezorgd dat zij niet meer zo hard hoeven te werken om de huidige regerende partijen te verslaan. Hij stelde dat het friends & family beleid nu verschoven is naar moeders en vaders, doelende op het ingrijpen van de moeder van vicepresident Ronnie Brunswijk recent in het conflict tussen zijn jongere broer Leo Brunswijk en de EBS-personeelsbond.

“Leo moest op oudermiddag en daar heeft hij water in de wijn gedaan. Mensen, a no pikinnengre en draai kondre. Na bigiman e draai kondre, maar nanga bun bun verstan. Dus wanneer je een land overneemt ben je de ouder nu en jij moet bepalen”, aldus Nasibdar.