Vechtpartij in cellenhuis mondt uit in steekpartij

Een vechtpartij tussen twee arrestanten in het cellenhuis van Geyersvlijt is vandaag rond 05.00 uur uitgemond in een steekpartij.

Vernomen wordt dat beide arrestanten ingesloten zijn wegens diefstal middels geweldpleging. De ene arrestant, Donovan Z. stak zijn lotgenoot Sergio A. (35) met een metalen staaf in zijn borststreek en boven arm.

De politie bracht Sergio met het dienstvoertuig naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na medische behandeling is de gewonde arrestant weer geplaatst in het cellenhuis. Het motief van de vechtpartij is nog niet bekend.