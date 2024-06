Van Dijk-Silos: “Met landelijke evenredigheid is elke politieke partij in onzekerheid”

Volgens jurist, oud-minister en oud-OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos zijn partijen als de VHP en ABOP het Surinaamse volk bezig te misleiden wanneer zij nu al de indruk wekken dat zij weer veel zetels bij de verkiezingen in 2025 zullen binnenhalen.

“Het is allemaal politieke prietpraat. Want met die landelijke evenredigheid is elke politieke partij in een onzekerheid”, zei Van Dijk-Silos in een interview op radio Awaaz.

De VHP rekent op 34 zetels, terwijl ABOP-leider Ronnie Brunswijk en PL-leider Paul Somohardjo verwachten samen 140.000 stemmen binnen te halen. Hoewel de NPS het aantal zetels niet heeft voorspeld, verwacht deze partij wel dat zij meer dan drie zetels zal binnenhalen.

Volgens de jurist, die ook trekker is van de beweging Passie voor Suriname, moeten alle politieke partijen in Suriname nog gaan wennen aan dit nieuw systeem, omdat er nu op een andere manier campagne moet worden gevoerd in vergelijking met het districtensysteem dat er eerder bestond. Dit maakt ook dat de uitkomst van de verkiezingen niet meer zo makkelijk voorspeld kan worden.

Doordat politieke partijen het districtenstelsel door hadden wisten zij volgens Van Dijk-Silos exact hoe zij de campagne moesten voeren om zoveel mogelijk zetels te halen.

“Maar de landelijke evenredigheid heeft bepaalde verhoudingen, groepen en blokken ook doorbroken. Het is dus een andere manier van campagnevoering nu dan in het districtensysteem. Daar konden ze heel goed manipuleren. Maar elke partij is het op dit moment aan het uitzoeken. Men moet daarom bewust ervan zijn dat op dit moment niemand een voorspelling kan doen”, stelt de oud-OKB-voorzitter verder.