Suriname hervat uitzending van patiënten naar Columbia voor hoog complexe zorg

Het ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat Suriname weer in staat is patiënten die hoog complexe zorg nodig hebben, uit te sturen naar het ziekenhuis ‘Hospital Internacional de Colombia’ in Bucaramanga, Colombia.

Minister Amar Ramadhin ontving donderdag een delegatie van de directie van dit ziekenhuis om cruciale kwesties te bespreken en de samenwerking te verbeteren.

Tijdens het overleg met de delegatie uit Bucaramanga zijn belangrijke onderwerpen aan bod gekomen, waaronder de uitstaande betalingskwestie. Met wederzijdse inspanningen is een akkoord bereikt over betalingsafspraken, waarmee het ziekenhuis heeft ingestemd. Deze afspraken maken het mogelijk om de uitzending van patiënten, die in Suriname volgens de ARMULOV regeling worden geselecteerd, naar Columbia te hervatten.

Minister Ramadhin benadrukte het belang van deze samenwerking: “Het is goed nieuws dat wij weer in staat zijn om patiënten die hoognodige zorg nodig hebben, te helpen door hen uit te zenden naar Columbia. Dit zorgt ervoor dat onze burgers de best mogelijke zorg krijgen, zelfs als die buiten onze landsgrenzen ligt.”

Naast het oplossen van de betalingskwestie, zijn er tijdens de meeting ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Deze omvatten onder andere kennisuitwisseling tussen medische professionals en nieuwe protocollen voor de uitzending van patiënten.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg voor Surinaamse patiënten verder te verbeteren en de samenwerking te versterken. De delegatie van het ziekenhuis in Bucaramanga toonde zich tevreden met de uitkomst van het overleg en kijkt uit naar een voortzetting van de samenwerking met het ministerie.