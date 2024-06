Klant Suribetshop overvallen en beroofd door drie mannen

Drie criminelen hebben donderdagavond een klant van een Suribetshop aan de Indira Gandhiweg in Suriname beroofd.



Vernomen wordt dat het gaat om een 62-jarige man, die bezig was te gokken in de shop toen het trio de zaak binnen stapte.

Hij werd gelijk door een van de verdachten vastgehouden, waarna een andere verdachte geld uit de broekzak van het slachtoffer haalde. Het zou gaan om 15.000 Surinaamse dollars.

Na de beroving werd de man door de rovers geduwd, waardoor hij kwam te vallen. De verdachten verlieten vervolgens de plaats in een grijze auto. Het slachtoffer klaagde van pijn aan zijn linker bovenarm.

De politie van De Nieuwe Grond was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Er zijn camerabeelden waarop de handelingen zijn vastgelegd.