Grote geldbedragen in SRD en valuta buitgemaakt bij inbraak kerk

Bij een kerk in het politie verzorgingsgebied van Nieuwe Haven in Suriname, zijn donderdag grote geldbedragen in SRD en valuta buitgemaakt.

Volgens de 69-jarige aangever is er 150.000 Surinaamse dollar, 30.000 euro en 20.000 US dollar weggenomen uit een kast waar het geld werd bewaard.

De inbraak werd in de middag ontdekt waarna de politie op de hoogte werd gesteld. Agenten van bureau Nieuwe Haven waren ter plaatse voor onderzoek.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de dader of daders, de kerk via een achterraam hebben betreden. Van hen ontbreekt nog elk spoor.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.