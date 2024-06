Brandweer rukt uit voor brand bij Kangoeroe Community School

De brandweer is vanmorgen even voor 12.00 uur uitgerukt naar de Kangoeroe Community School aan de Edmundstraat nadat er melding was gemaakt van brand in de zekeringskast.

Bij aankomst van de blussers was de brand reeds geblust door een van de onderwijzers.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de manschappen de situatie bekenen en vervolgens terugkeerden naar de kazerne.

De oorzaak is niet bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De schade is beperkt gebleven tot de zekeringskast.