25-jarige drugs dealende vrouw aangehouden te Meerzorg

De politie in Suriname heeft vrijdagmiddag een 25-jarige vrouw aangehouden die verdacht wordt van drugshandel. Er zijn diverse soorten drugs en een alarm pistool bij haar aangetroffen.

De actie vond plaats op een woonadres te Meerzorg op basis van verkregen en uitgewerkte informatie, dat de verdachte P.B. en haar partner daar drugs aan de man brengen.

Een gemengd team van de Surinaamse politie, bestaande uit een unit van de Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de Stootgroep Oost deed hun woonadres aan en trof de vrouw samen met een rokende man aan.

Deze man R.A. verklaarde dat hij kort te voren drugs bij B. had gekocht en dat hij bezig was deze ter plaatse te roken.

Bij de verdachte B. werd een hoeveelheid aan marihuana, crack cocaïne en een groot geldbedrag aangetroffen. Voorts werden een alarmpistool van het kaliber 9 mm en 26 scherpe patronen bij haar aangetroffen.

Volgens de politie waren de drugs en geldbedragen op een altaar geplaatst, waar ook gebedsbeelden en foto’s op stonden.

De verdachte B. en de man werden samen met de in beslag genomen spullen overgedragen aan station Meerzorg voor verder onderzoek. B. werd in verzekering gesteld, terwijl de verdachte R.A. na verhoor is heengezonden.