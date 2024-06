Zieke bejaarde man slaat de hand aan zichzelf

Een 76-jarige man heeft woensdag een einde aan zijn leven gemaakt in zijn woning aan de Verlengde Houttuinweg in Suriname.

De bejaarde man S.S. woonde samen met zijn vrouw in het huis. Volgens informatie van de Surinaamse politie zou hij ernstig ziek zijn geweest.

Hij was zijn gezondheidssituatie zat en sloeg uiteindelijk de hand aan zichzelf, door zich op te hangen.

Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)