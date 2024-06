Raghoebarsing: “Pertinente leugen dat regering zich gezegend heeft met 50% koopkrachtversterking”

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning in Suriname noemt het een pertinente leugen dat de regering zichzelf stiekem gezegend heeft met 50% koopkrachtversterking.

“Dat is een pertinente onwaarheid, een pertinente leugen. Het is volstrekt incorrect om dit soort nonsens de gemeenschap in te sturen”, zei de bewindsman dinsdag in De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA).

Hij reageerde op opmerkingen van NDP-Parlementariër Stephen Tsang die kort tevoren tijdens zijn spreekbeurt duidelijkheid hierover vroeg.

“Gaat het om het omstreden staatsbesluit dat in werking is getreden? Is het in werking, ingetrokken of aangehouden? En indien het klopt, krijgen de president, vicepresident en ministers maar liefst 50% koopkrachtversterking met een twk tot en met mei 2023. Daar hadden we hier fel over geprotesteerd en ik protesteer weer.

Ik wil graag weten waarvoor de regering zo een forse koopkrachtversterking moet krijgen. De samenleving krijgt een lousy 1800 SRD en dat krijgt lang niet iedereen. Als het klopt is het echt schaamteloos”, aldus Tsang.

Indien deze info waar zou zijn dan zou deze verhoging volgens de parlementariër werken met terugwerkende kracht (twk) van 13 maanden. Zo zou een minister dan 19.000 SRD per maand extra aan koopkrachtversterking krijgen, wat meer is dan de schadeloosstelling van een DNA-lid. Daarnaast zou de president dan 38.000 SRD aan koopkrachtversterking krijgen.