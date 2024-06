Ook Bouva ziet Simons als presidentskandidaat NDP

Naast oud-parlementariër Rashied Doekhie heeft ook NDP-parlementariër Melvin Bouva laten weten dat hij zijn partijgenoot Jenny Simons als eerstvolgende president van Suriname wenst te zien.

“Mevrouw Simons is een goede kandidaat voor het voorzitterschap van de partij en ik denk straks ook voor het presidentschap namens de partij. Omdat ze die politieke en bestuurlijke ervaring heeft, een sterke vrouw is en ze heeft veel mensen achter zich”, zei Bouva in een interview op D-TV Express.

De NDP’er ondersteunt ook de kandidatuur van Simons voor het voorzitterschap van de NDP. Voor Bouva is het tijd dat Suriname nu een sterke vrouw als president krijgt, omdat de partijpolitiek vanaf de onafhankelijkheid steeds alleen aan mannen de gelegenheid heeft gegeven om deze hoogste functie in te vullen.

“Het is tijd dat we een vrouw ook de gelegenheid geven om in het bestuur van het land te komen. Kow power wan tranga Sranan uma fu suku fu seti a wroko”, aldus de parlementariër.

Ook onder andere Angelic del Castilho van DA ’91 vindt Bouva een goede actieve vrouw in de Surinaamse politiek, maar zij zou volgens hem in de verkeerde partij zitten waardoor zij haarzelf niet optimaal zal kunnen bewijzen. Hij nodigt Del Castilho daarom uit om zich aan te sluiten bij de NDP.

“Als je partij honderd zoveel stemmen één moment in een verkiezing heeft, dan moet je wat anders proberen te doen. Misschien kan ze dan aansluiting zoeken bij mevrouw Simons en de rest van de NDP. Dan maakt ze een betere kans om haar bijdrage te leveren in het bestuur”, aldus Bouva.