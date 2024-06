Lijk van naakte man aangetroffen in woning; vermoedelijk misdrijf

De politie in Suriname heeft woensdagavond een lijk van een man aangetroffen in een woning aan de Patatastraat. Er zijn bij de deur van het huis sporen van braak waargenomen.

De dochter van de man in kwestie kon haar vader telefonisch niet bereiken en had het gevoel dat er iets mis was. Ze nam contact op met de Surinaamse politie en samen deden ze rond 18.20u de woning van de vader aan.

Daar reageerde niemand op het geroep van de politie. Er hing echter een onaangename geur in de lucht, waarna de politie de woning via de voordeur betrad die niet vergrendeld was.

In de keukenruimte werd het ontzielde lichaam van de vader naakt onder de tafel aangetroffen. Het lijk verkeerde reeds in staat van ontbinding.

Er werd een onderzoek gestart waarbij sporen van braak en/of forceringen zijn waargenomen aan de deurlijst. Ook waren de laden in de keuken overhoop gehaald. Misdrijf is in dit geval daarom niet uitgesloten, aldus de politie.

Volgens de dochter woonde haar vader alleen op het adres. Zijn lichaam is na gepleegde afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in Suriname in beslag genomen ter obductie.

Het onderzoek duurt voort.