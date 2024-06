Inbrekers maken gat in dak Republic Bank maar worden op heterdaad betrapt

In Suriname hebben twee mannen in de nacht van dinsdag op woensdag 12 juni geprobeerd om de Republic Bank aan de Verlengde Gemenelandsweg binnen te komen, via een gat in het dak van het gebouw.

Ze werden daarbij rond 02.15u echter op heterdaad betrapt door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Bij het zien van de Surinaamse politie renden de mannen het achterterrein op, maar konden hun aanhouding niet voorkomen.

De verdachten, te weten de 48-jarige Clifton F. en de 39-jarige Robertino L., werden aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in belang van het verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bij nader onderzoek ter plaatse werd in het dak van het gebouw een opening geconstateerd, die vermoedelijk door de verdachten is opengesneden (foto). Ook werd in de nabije omgeving een tas inhoudende breekwerktuigen aangetroffen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.