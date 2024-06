Chinese Surinamer in Thailand aangehouden voor vervalsen paspoorten

De politie in Thailand heeft enkele weken geleden een 58-jarige Surinaamse staatsburger aangehouden in Bangkok.

De man van Chinese afkomst was de leider van een bende, die betrokken was bij het gebruik van valse paspoorten in Thailand. Uit onderzoek is gebleken dat de bende paspoorten vervalste en mensen illegaal het land in en uit bracht.

De in 1966 geboren bendeleider Chun, beweerde Taiwanees te zijn. Toen het Thaise immigratiebureau dit checkte bij de Taiwanese politie, ontdekte ze dat zijn Taiwanese paspoort vals was.

Uit verdere afstemming met de politie van de Volksrepubliek China bleek dat hij feitelijk de Chinese nationaliteit had. Volgens de Thaise autoriteiten verwierf hij later het staatsburgerschap van Suriname.

Chun bleek de leider te zijn van een bende die paspoorten uit de Volksrepubliek China en Taiwan en kaarten voor permanente inwoners van verschillende landen vervalste.

Hij was ook het hoofd van een bende die Chinese burgers illegaal uit de Volksrepubliek China naar andere landen smokkelde met behulp van valse paspoorten of permanente verblijfskaarten om hun identiteit te verbergen en China te ontvluchten.

Mogelijk heeft hij ook Chinese burgers naar Suriname gesmokkeld.