Bejaarde man dood na aanval door rund op weiland

Een 75-jarige man in Suriname is vandaag op een weiland overleden, nadat hij vermoedelijk werd aangevallen door een een van z’n runderen.

De heer T.A. was in de middag bezig met zijn vee op een terrein aan de Indira Gandhiweg aan de overkant van 82 Trading te Lelydorp.

De Surinaamse politie kreeg rond 14.30u de melding binnen dat een gewonde man was aangetroffen op het weiland. Op de locatie aangekomen werd inderdaad een man aangetroffen met een enorme scheurwond in zijn knieholte.

Een ambulance werd ingeschakeld en na aankomst constateerde het personeel dat de bejaarde man geen teken van leven vertoonde.

Het vermoeden bestaat dat hij is aangevallen door een koe of een stier en ernstig gewond raakte aan zijn been. Daarbij is hij mogelijk ter plaatse doodgebloed.

Een arts stelde officieel de dood vast, waarna het lichaam werd afgevoerd naar het mortuarium.