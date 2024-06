Automobilist rijdt met vals rijbewijs gekocht voor 400 euro bij dame

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend een 41-jarige man tijdens een verkeerscontrole staande gehouden, die met een vals rijbewijs reed. Hij verklaarde later dit rijbewijs voor 400 euro bij een dame te hebben gekocht.



Bij het controleren van de bescheiden van de automobilist genaamd Furgel T. zondag, bleek dat zijn rijbewijs flink gehavend was. De verbalisant vond de zaak vreemd en nam het document in beslag.

Hij liet de bestuurder gaan met de aanzegging dat hij zich moet melden bij de Surinaamse politie om zijn rijbewijs af te halen.



Toen zijn informatie bij de afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname werd nagetrokken, bleek echter dat de naam van de autobestuurder niet voorkwam in het bestand. De verdachte werd opgespoord en afgelopen dinsdag aangehouden.

Bij zijn voorgeleiding verklaarde Furgel dat zijn neef uit Nederland naar Suriname kwam met vakantie. Hij bracht hem in contact met een dame die een rijbewijs zou regelen. Furgel betaalde de dame naar zijn zeggen 400 euro en kreeg het valse rijbewijs in ontvangst.

Daarmee reed hij in totdat de politie hem betrapte. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Furgel in verzekering gesteld.