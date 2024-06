71-jarige Parmessar: “Verjonging is leuk en aardig, maar je moet professionaliteit hebben”

“Verjonging is leuk en aardig, maar je moet professionaliteit hebben”, zegt de 71-jarige NDP-fractieleider en oud-minister Rabin Parmessar. Als veteraan in de Surinaamse politiek en één van de oudste actieve parlementariërs van Suriname is hij nog lang niet ready om te stoppen.

Hij bevestigt dat hij zich in 2025 wederom herkiesbaar zal stellen voor een plaats in De Nationale Assemblee (DNA).

“Ik heb de energie, de knowhow en ik denk dat ik dat ten dienste weer moet stellen van deze samenleving. U ziet mijn actieve participatie in het parlement en dat moeten we hebben gelet op de vele uitdagingen”, aldus Parmessar in een interview op Culturu TV.

De NDP-topper voerde aan dat gelet op de huidige situatie van Suriname professionaliteit op de eerste plaats moet worden gezet. En dat kunnen zowel jongeren, ouderen, mannen of vrouwen hebben. Vandaar dat hij zijn professionaliteit ook zal blijven inzetten.

Parmessar zal deze keer dan voor de vijfde achtereenvolgende keer kandidaat worden gesteld door de NDP. Van directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, viervoudig assembleelid, minister van Openbare Werken, directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV), behoort Parmessar volgens critici tot één van de weinige politici, die overal zijn stempel heeft weten te drukken.

Hij was in 2005 ook de presidentskandidaat van de NDP. Toen had Desi Bouterse wel vooraf aangegeven dat hij belangstelling had voor deze functie maar hij schoof, toen het erop aankwam dat hij niet genoeg ondersteuning in het parlement had, Parmessar naar voren.

Parmessar raakte toen verwikkeld in de kwestie van zijn vermeende dubbele nationaliteit.